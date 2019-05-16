"Барселона" в своем официальном Твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Тер Штеген получил травму правого колена. Немецкий вратарь не принимает участие в тренировках, а его доступность для ближайших матчей будет зависеть от состояния здоровья.

[❗ BREAKING NEWS]

Ter Stegen is having trouble with his right knee. He is out of action and his availability will depend on how things develop pic.twitter.com/gUEBKMDnUN – FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 мая 2019 г.

В текущем сезоне Тер Штеген провел 49 матчей за "Барселону", в которых пропустил 43 гола. Каталонцам предстоят еще две игры: с "Эйбаром" в чемпионате Испании (19 мая), а также с "Валенсией" в Кубке страны (25 мая).

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