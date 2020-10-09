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Тер Штеген подпишет новый контракт с «Барселоной»

17:20
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подпишет с каталонцами новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до 30 июля 2025 года. Действующий контракт 28-летнего немца с каталонцами истекает 30 июля 2022 года.

В нынешнем сезоне ла лиги тер Штеген не провел ни одного матча из-за травмы колена.

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