Тер Штеген подпишет новый контракт с «Барселоной»
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подпишет с каталонцами новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до 30 июля 2025 года. Действующий контракт 28-летнего немца с каталонцами истекает 30 июля 2022 года.
В нынешнем сезоне ла лиги тер Штеген не провел ни одного матча из-за травмы колена.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.