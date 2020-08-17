Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенесет операцию на связке правого надколенника, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний голкипер доиграл сезон в воротах «Барсы», в том числе принял участие в последней игре сезона — 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8).

Всего на счету тер Штегена в сезоне-2019/20 46 матчей, 50 пропущенных мячей и 15 встреч на ноль.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Барсы» Кике Сетьен был отправлен в отставку.