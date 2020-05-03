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Тер Штеген объяснил, почему приостановлены переговоры по контракту с «Барселоной»

07:45
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с сине-гранатовыми. Ранее сообщалось, что он хочет получать 18 миллионов евро по новому соглашению.

— У нас были начальные контакты, но я сказал, что для начала мы должны все обдумать. На сегодняшний день есть более важные вещи, мы не ведем переговоры.

Текущий контракт тер Штегена с «Барселоной» действует до лета 2022 года. В сезоне-2019/20 вратарь провел 34 матча за сине-гранатовых и пропустил 34 гола.

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