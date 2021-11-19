Тер Штеген не стал рассматривать предложение «Ньюкасла»
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не стал рассматривать предложение «Ньюкасла», сообщает Diario Sport.
По информации источника, вратаря смутило то, что у клуба до сих не появилась устоявшаяся организационная структура руководства.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил «Барселоне» 55 миллионов евро за тер Штегена.
В нынешнем сезоне 29-летний немец принял участие в 13 матчах и пропустил 15 мячей.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/sorpresa-ter-stegen-12865984
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