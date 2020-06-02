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Тер Штеген назвал невозможным свой уход из «Барселоны» летом

14:52
Марк-Андре тер Штеген.
Марк-Андре тер Штеген.
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что он не покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры о продлении контракт и хочет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

«Уже прошли первые встречи моего агента с представителями «Барселоны», — цитирует немца AS. — Я чувствую себя хорошо в Барселоне, как и моя семья. Мой уход летом невозможен».

Действующий контракт 28-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года. В сезоне-2019/20 тер Штеген вратарь провел 34 матча за команду и пропустил 34 мяча. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

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