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Тер Штеген: «Надеюсь, Месси останется в «Барселоне» и сможет быть счастлив»

08:58
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о ситуации с нападающим Лионелем Месси. 33-летний аргентинец может покинуть команду в качестве свободного агента следующим летом.

— Когда Месси на поле — это всегда преимущество, потому что Лео может создавать голы из ниоткуда, — приводит пресс-служба «Барселоны» слова тер Штегена. — Поэтому он такой особенный. Надеюсь, он останется в команде и сможет быть счастлив здесь. Нужно дать ему возможность быть выше всех происходящих вещей, потому что он — ужасно важная часть игры «Барселоны».

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