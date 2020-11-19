Тер Штеген: «Надеюсь, Месси останется в «Барселоне» и сможет быть счастлив»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о ситуации с нападающим Лионелем Месси. 33-летний аргентинец может покинуть команду в качестве свободного агента следующим летом.

— Когда Месси на поле — это всегда преимущество, потому что Лео может создавать голы из ниоткуда, — приводит пресс-служба «Барселоны» слова тер Штегена. — Поэтому он такой особенный. Надеюсь, он останется в команде и сможет быть счастлив здесь. Нужно дать ему возможность быть выше всех происходящих вещей, потому что он — ужасно важная часть игры «Барселоны».