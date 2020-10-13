Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Тер Штеген может успеть восстановиться к игре с «Реалом»

02:30
Марк-Андре тер Штеген. Фото Instagram
Марк-Андре тер Штеген. Фото Instagram
Теги:

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после травмы колена, по поводу которой в августе ему была сделана операция. По информации Mundo Deportivo, реабилитация проходит быстрее, чем ожидалось, и 28-летний немец может быть готов к игре против «Реала».

Напомним, эль-класико состоится в субботу, 24 октября.

В этом сезоне тер Штеген на поле еще не выходил. В прошлом сезоне он пропустил 50 голов в 46 матчах при 17 играх на ноль.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир