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Тер Штеген мог покинуть «Барселону» из-за тренировок при Вальверде

04:49
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Голкипер Марк-Андре тер Штеген в один момент засомневался, стоит ли продолжать карьеру в «Барселоне» при Эрнесто Вальверде, так как сидел на скамейке запасных. По информации Mundo Deportivo, немец лично пожаловался президенту клуба Хосе Бартомеу на тренировки в команде. Как только эти проблемы были решены, вратарь решил остаться.

Действующий контракт тер Штегена рассчитан до 30 июня 2022 года. Он перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне тер Штеген провел 34 матча за сине-гранатовых, пропустил 34 мяча и 11 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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