7 августа, 04:13

Тер Штеген лишится капитанской повязки в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген лишится капитанской повязки по требованию руководства клуба, сообщает 3Cat.

По информации источника, главному тренере Хансу-Дитеру Флику сказали, что необходимо определить нового капитана в качестве дисциплинарной меры к 33-летнему немцу.

Вратарь отказался подписывать отчет о повреждении для медицинской комиссии ла лиги. Клуб хотел зарегистрировать новичка, используя пункт в регламенте, но для этого необходимо подтверждение, что на восстановление игроку потребуется не менее 4 месяцев.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, пропустив 11 мячей и 1 раз сыграв на ноль.

Марк-Андре тер Штеген.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
«Барселона» хочет в сентябре вернуться на «Камп Ноу»

Возникла задержка с регистрацией новичков «Барселоны»
