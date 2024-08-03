Тер Штеген: «Барселона» готова бороться за титулы»
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал об амбициях команды в преддверии нового сезона ла лиги.
«Я считаю, что команда готова бороться за титулы. Мы обладаем большим энтузиазмом, и я уверен, что у нас сильный состав, с которым можно соревноваться. Это будет долгий сезон, и мы все стремимся бороться за титулы», — приводит Mundo Deportivo слова тер Штегена.
Он также отметил, что новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик уделяет особое внимание физической подготовке игроков.
«Я наблюдаю за его методами, и они меня впечатляют. Ханси всегда обращал внимание на физическую подготовку. Каждый тренер со своей философией уникален, и Ханси придает большое значение именно этому аспекту. Я надеюсь, что это принесет нам пользу и даст силы соревноваться в любой момент сезона», — добавил футболист.
В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице ла лиги, пропустив вперед только «Реал». В 1-м туре чемпионата Испании-2024/25 каталонская команда сыграет против «Валенсии» 17 августа.
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|И
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|П
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -