Тер Штеген и Юмтити не сыграют с «Реалом». «Барселона» назвала заявку на матч
«Барселона» огласила заявку на матч 7-го тура чемпионата Испании против «Реала». Голкипер Марк-Андре тер Штеген не вошел в число 23 игроков, так как не успел восстановиться от травмы. Также игру пропустит защитник Самюэль Юмтити.
Игра состоится в субботу, 24 октября. Начало — 17.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.