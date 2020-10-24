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Тер Штеген и Юмтити не сыграют с «Реалом». «Барселона» назвала заявку на матч

02:58
Марк-Андре тер Штеген. Фото Instagram
Марк-Андре тер Штеген. Фото Instagram
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«Барселона» огласила заявку на матч 7-го тура чемпионата Испании против «Реала». Голкипер Марк-Андре тер Штеген не вошел в число 23 игроков, так как не успел восстановиться от травмы. Также игру пропустит защитник Самюэль Юмтити.

Игра состоится в субботу, 24 октября. Начало — 17.00 по московскому времени.

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