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Тер Штеген и Коутинью пропустят матч с «Алавесом»

17:14
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«Барселона» в Twitter опубликовала заявку на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Встреча пройдет 31 октября и начнется в 23:00 мск.

В заявку из-за травм не попали вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутинью и защитник Самюэль Юмтити.

«Барселона» после пяти матчей занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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