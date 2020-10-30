Тер Штеген и Коутинью пропустят матч с «Алавесом»
«Барселона» в Twitter опубликовала заявку на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Встреча пройдет 31 октября и начнется в 23:00 мск.
В заявку из-за травм не попали вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутинью и защитник Самюэль Юмтити.
«Барселона» после пяти матчей занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
The squad for #Alav?sBar?a! ??? pic.twitter.com/ZiMFErzZif— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.