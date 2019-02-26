Тер Штеген хочет видеть Ройса в "Барселоне"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил о своем желании сыграть вместе с полузащитником дортмундской "Боруссии" Марко Ройсом в составе сине-гранатовых.

- Во что играет Ройс? Его стиль просто сумасшедший!, - приводит слова тер Штегена издание DAZN. - Ройс был бы отличным игроком для "Барселоны". Думаю, что на его месте многие бы перешли в большой клуб, но счастлив в Дортмунде, потому что там живет его семья. Ройс мог бы заиграть в большом клубе, но он - тот парень, который всегда говорит: "Я останусь там, где живет моя семья и где я чувствую поддержку". Это потрясающее решение от потрясающего парня.

Марко Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. В составе желто-черных он провел 155 матчей, в которых забил 76 голов. В текущем сезоне Ройс сыграл 27 встреч, в которых забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.