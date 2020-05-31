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Тер Штеген хочет получать в «Барселоне» 10 миллионов евро в год

09:47
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает вести переговоры с клубом о подписании нового контракта, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Стороны пока не пришли к соглашению в том, что касается зарплаты голкипера. 28-летний немец требует у каталонского клуба 10 миллионов евро в год, в то время как последнее предложение сине-гранатовых составляло 6,3 миллиона в год плюс бонусы.

Переговоры между клубом и футболистом возобновятся на следующей неделе. Действующий контракт тер Штегена с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел 34 матча за сине-гранатовых и пропустил 34 мяча.

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