Тен Хаг является главным претендентом на пост тренера «Барселоны»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio.
По информации источника, тен Хаг является фаворитом среди кандидатов на пост, если Роналд Куман будет уволен. Отмечается, что специалист нравится президенту клуба Жоану Лапорте.
30 апреля «Аякс» объявил о продлении контракта с Тен Хагом. Соглашение действует до июня 2023 года. Специалист работает в Амстердаме с декабря 2017 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Голландии и Кубок страны.
2 октября Лапорта заявил, что не собирается увольнять Кумана. В текущем сезоне под его руководством команда стартовала с двух поражений в Лиге чемпионов. «Барселона» набрала 12 очков за 7 туров и занимает 10-е место в чемпионате Испании.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/10/02/6158235822601d8e728b45e3.html
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