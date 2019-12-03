Тебас подал в отставку, чтобы переизбраться в 2020 году

Президент ла лиги Хавьер Тебас объявил об отставке со своего поста. Это сделано им для того, чтобы переизбраться на новый четырехлетний срок в 2020 году.

— Я подаю в отставку с поста президента ла лиги, чтобы дать старт избирательному процессу на должность, — приводит слова Тебаса Football Espana. — Буду баллотироваться и надеюсь, получу вашу поддержку, чтобы остаться еще на четыре года. Начинается новый политический этап, где, возможно, могут быть предложены законы и директивы, которые затрагивают интересы лиги.

Тебас был избран президентом ла лиги в 2013 году.

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