Тебас обвинил Инфантино в поддержке европейской Суперлиги
22:00
Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино за поддержку идеи создания европейской Суперлиги.
«ФИФА, как организация, была ясна в своем заявлении, но Инфантино не ФИФА, он президент организации и должен прояснить свою позицию.
Очевидно, он принимал участие в собраниях. Он работал над Суперлигой и даже поощрял организацию этого турнира. Инфантино не против. Он думает, что проект хорош.
Может быть, у него будет должность в структуре Суперлиги. Иначе я не понимаю его мотивов», — цитирует функционера Yahoo Sports.
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