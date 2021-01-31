Тебас обвинил Инфантино в поддержке европейской Суперлиги

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино за поддержку идеи создания европейской Суперлиги.

«ФИФА, как организация, была ясна в своем заявлении, но Инфантино не ФИФА, он президент организации и должен прояснить свою позицию.

Очевидно, он принимал участие в собраниях. Он работал над Суперлигой и даже поощрял организацию этого турнира. Инфантино не против. Он думает, что проект хорош.

Может быть, у него будет должность в структуре Суперлиги. Иначе я не понимаю его мотивов», — цитирует функционера Yahoo Sports.

УЕФА создаст свою Суперлигу. На этот раз все серьезно