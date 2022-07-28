Тебас не согласен с желанием «Барселоны» снизить зарплату де Йонгу
Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о том, что «Барселона» просит полузащитника Френки де Йонга пойти на снижение зарплаты.
«Игроки не могут быть отделены от команды или подвергаться давлению — это то, что входит в коллективный договор по закону, разуму и этике. «Барселона» знает правила и обязанности», — цитирует Infobae слова Тебаса.
Ранее появилась информация, что «Барселона» выдвинула ультиматум 25-летнему игроку: он должен либо согласиться на понижение зарплаты, либо покинуть каталонский клуб.
В прошедшем сезоне Де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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14
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15
|Хетафе
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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