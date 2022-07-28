Тебас не согласен с желанием «Барселоны» снизить зарплату де Йонгу

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о том, что «Барселона» просит полузащитника Френки де Йонга пойти на снижение зарплаты.

«Игроки не могут быть отделены от команды или подвергаться давлению — это то, что входит в коллективный договор по закону, разуму и этике. «Барселона» знает правила и обязанности», — цитирует Infobae слова Тебаса.

Ранее появилась информация, что «Барселона» выдвинула ультиматум 25-летнему игроку: он должен либо согласиться на понижение зарплаты, либо покинуть каталонский клуб.

В прошедшем сезоне Де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.