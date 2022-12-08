Тебас хотел бы видеть Роналду и Месси в ла лиге

Президент ла лиги Хавьер Тебас хотел бы, чтобы нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду еще поиграли в Испании.

«Хотел бы, чтобы Месси еще поиграл в ла лиге, а Криштиану вернулся, чтобы попрощаться. Возвращение Месси в «Барселону»? Это будет зависеть от того, сколько он хочет зарабатывать, и сколько игроков захочет продать клуб», — цитирует Record Тебаса.

Роналду сейчас находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Ранее он выступал за «Реал» в Испании. Месси всю свою карьеру до перехода в «ПСЖ» в 2021 году провел в «Барселоне».