TeamTalk: Рэшфорд не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», не намерен возвращаться в английскую команду, сообщает TeamTalk.

По данным источника, 27-летний футболист планирует продолжать карьеру в «Барселоне». В испанском клубе настроены на подписание полноценного контракта. Трансфер могут оформить летом 2026 года, когда закончится арендное соглашение.

Инсайдер Фабрицио Романо тоже сообщил, что Рэшфорд хотел быть играть за каталонцев и дальше.

Англичанин перешел в «Барселону» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 он в 10 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.