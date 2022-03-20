Тальяфико рассчитывает летом прейти в «Барселону»

Защитник «Николас Тальяфико намерен покинуть амстердамский клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо. Он рассчитывает продолжить карьеру в «Барселоне».

В прошедшее январское трансферное окно руководство «Аякса» в последний момент отменило переговоры о трансфере Тальяфико в «Барселону». Текущее соглашение аргентинского футболиста с нидерландским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Тальяфико принял участие в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Отметим, что Тальяфико решил отказаться от услуг прежнего агента после срыва перехода в испанскую «Барселону» в зимнее трансферное окно.