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Сегодня, 16:41

Тальяфико рассчитывает летом прейти в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Николас Тальяфико намерен покинуть амстердамский клуб в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо. Он рассчитывает продолжить карьеру в «Барселоне».

В прошедшее январское трансферное окно руководство «Аякса» в последний момент отменило переговоры о трансфере Тальяфико в «Барселону». Текущее соглашение аргентинского футболиста с нидерландским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Тальяфико принял участие в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Отметим, что Тальяфико решил отказаться от услуг прежнего агента после срыва перехода в испанскую «Барселону» в зимнее трансферное окно.

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ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
4
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 - : -
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 - : -
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
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Барселона

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