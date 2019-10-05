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Тальяфико отказал «Атлетико» ради «Аякса»

09:47
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико попал в сферу интересов «Атлетико». Сам аргентинец признался, что «матрасники» хотели купить его летом.

— Я решил остаться еще на год в «Аяксе», потому что это лучшее время для клуба, — цитирует Cadena Cope Тальяфико. — Не хотел создавать раскол между мной и «Аяксом». Посмотрим, какой будет ситуация в следующем году.

27-летний аргентинец оценивается в 20 миллионов евро. Интерес к нему также проявляли «Арсенал» и «Реал».

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