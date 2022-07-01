Сын Зидана стал свободным агентом
Вратарь «Райо Вальекано» Лука Зидан покинул клуб.
Контракт 24-летнего француза и сына Зинедина Зидана завершился 30 июня.
Зидан присоединился к «Райо Вальекано» летом 2021 года в качестве свободного агента. Воспитанник «Реала» в минувшем сезоне провел 13 матчей, в которых пропустил 17 мячей и дважды сыграл на ноль.
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
|0
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7
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|0
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|0
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8
|Атлетик
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
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|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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