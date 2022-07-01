Сын Зидана стал свободным агентом

Вратарь «Райо Вальекано» Лука Зидан покинул клуб.

Контракт 24-летнего француза и сына Зинедина Зидана завершился 30 июня.

Зидан присоединился к «Райо Вальекано» летом 2021 года в качестве свободного агента. Воспитанник «Реала» в минувшем сезоне провел 13 матчей, в которых пропустил 17 мячей и дважды сыграл на ноль.