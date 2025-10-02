Сын Зидана получил первый вызов в сборную Алжира

Вратарь «Гранады» Лука Зидан вызван в сборную Алжира на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщается на сайте Алжирской федерации футбола.

Сборная Алжира 9 октября сыграет против Сомали, а 14 октября встретится с Угандой.

Лука является сыном экс-футболиста «Ювентуса» и «Реала» Зинедина Зидана. 27-летний вратарь ранее играл за молодежные сборные Франции. На его счету 30 матчей на международном уровне, а также победа на чемпионате Европы для игроков не старше 17 лет в 2015 году.

Две недели назад ФИФА одобрила игроку «Гранады» смену спортивного гражданства с французского на алжирское.