Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»

Вратарь «Реала» Лука Зидан покинет клуб, сообщает As.

По сведениям источника, мадридцы не станут продлевать контракт с 22-летним сыном Зинедина Зидана. Минувший сезон голкипер выступал на правах аренды в «Расинге». Сообщается, что у Зидан ведет перегоровы с «Монпелье».

Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.

В сезоне-2019/20 провел 20 матчей в сегунде за «Овьедо», в которых шесть раз отыграл на ноль.