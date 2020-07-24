Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»
08:15
Вратарь «Реала» Лука Зидан покинет клуб, сообщает As.
По сведениям источника, мадридцы не станут продлевать контракт с 22-летним сыном Зинедина Зидана. Минувший сезон голкипер выступал на правах аренды в «Расинге». Сообщается, что у Зидан ведет перегоровы с «Монпелье».
Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
В сезоне-2019/20 провел 20 матчей в сегунде за «Овьедо», в которых шесть раз отыграл на ноль.
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