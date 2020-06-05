Сын Зидана может продолжить карьеру в «Монпелье»

Вратарь «Реала» Лука Зидан может продолжить карьеру в «Монпелье», сообщает Marca.

По информации источника, 22-летний француз, сын Зинедина Зидана, этим летом станет свободным агентом и намерен выступать в чемпионате Франции. Ранее сообщалось, что у Луки есть еще один вариант — «Бордо», в котором его отец выступал с 1992 по 1996 год.

В этом сезоне Лука на правах аренды играл за «Расинг» — 29 матчей во втором дивизионе Испании и 37 пропущенных мячей.