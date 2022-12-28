Сын Роналду вернулся в молодежную академию «Реала»

Сын бывшего нападающего «Реала» Криштиану Роналду вернулся в молодежную академию испанского клуба, сообщает La Razon.

По информации источника, 12-летний мальчик вернулся в академию «сливочных». В команде до 14 лет футболист забил более 50 мячей в 20 матчах.

Отмечается, что Криштиану-младший выступал в системе мололодежных клубов, за которые играл его отец («Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»).

В ноябре 37-летний форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

СМИ сообщали, что Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.