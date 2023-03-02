Сын Роналдиньо стал игроком молодежной команды «Барселоны»

Жоау Мендеш, сын легендарного бразильский футболиста Роналдиньо, будет выступать за молодежную команду «Барселоны», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Детали соглашения с 18-летним игроком не разглашаются. Мендеш выступает на позиции нападающего.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.