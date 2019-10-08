Сын Рейеса дебютировал за детский «Реал»

Сын экс-нападающего сборной Испании Хосе Антонио Рейеса дебютировал за детскую команду «Реала», сообщает As. В матче с «Юнион Карраскаль» (5:2) он забил гол, а также поучаствовал в двух других забитых мячах.

Отмечается, что сын Рейеса (которого также зовут Хосе Антонио) предпочитает игру на правом фланге нападения.

В следующем туре детская команда «Реал» сыграет со сверстниками из «Леванте». 15 октября сыну Рейеса исполнится 12 лет.

Напомним, что 1 июня Рейес, бывший игрок «Севильи», «Арсенала», «Атлетико» и «Реала», скончался после автокатастрофы.