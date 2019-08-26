Сын Месси отпраздновал гол «Бетиса» в матче с «Барселоной». Суарес потроллил ребенка

«Барселона» дома обыграла «Бетис» (5:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании. В сети появилось видео, на котором видно, что младший сын форварда каталонцев Лионеля Месси Матео радуется голу хавбека гостей Набиля Фекира.

Рядом с семейством 32-летнего аргентинца находился нападающий Луис Суарес, который в шутливой манере сделал замечание Матео, после чего все посмеялись.

Отметим, что Суарес и Месси пропускали матч из-за повреждений.

Suarez trolleando a Mateo Messi ??? pic.twitter.com/0Oa38KyqC1 — VidaBlaugranaYT (@Vida_Blaugrana) August 26, 2019

«Барселона» с тремя очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» — 20-я строчка и 0 баллов.

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