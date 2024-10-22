Сын Марадоны возглавил испанский клуб 3-го дивизиона

Диего Марадона-младший, сын знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, возглавил испанский клуб «Ибарра».

Команда базируется на Канарских островах и выступает в 3-м по силе дивизионе страны. На сегодняшний день «Ибарра» занимает 14-е место в группе 12 терсеры, набрав 7 очков.

«Мы рады представить Диего Марадону-младшего. Добро пожаловать и желаем больших успехов!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Марадона-младший родился в Неаполе и имеет итальянско-аргентинское гражданство. В качестве футболиста он выступал за итальянские клубы низших лиг. По окончании карьеры игрока он стал тренером, его последним клубом был итальянский «Монтекальчо».

Диего Марадона-старший — чемпион мира в составе сборной Аргентины, он наиболее известен по выступлениям за «Наполи» и «Барселону». Аргентинец скончался в 2020 году в возрасте 60 лет.

Следующий матч «Ибарры» состоится 26 октября, команда встретится с «Арукасом».