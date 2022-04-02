Сын Карло Анчелотти будет руководить «Реалом» в матче с «Сельтой»

Ассистент и сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти — Давиде, заменит отца в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщает Marca. В конце февраля 62-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус.

По данным El Chiringuito, помимо матча «Сельтой» Анчелотти рискует пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси», который запланирован на 6 апреля и пройдет в Лондоне.

Матч между «Сельтой» и «Реалом» состоится 2 апреля в Виго. Начало — в 19.30 мск.