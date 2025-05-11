Сын Анчелотти может возглавить «Рейнджерс»

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, может возглавить «Рейнджерс», сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, интерес к услугам 35-летнего итальянца проявляют также два неназванных испанских клуба.

Анчелотти-младший с лета 2021 года входит в тренерский штаб отца в «Реале». До этого он помогал Карло Анчелотти в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии», «ПСЖ» и в период предыдущей работы в «Реале».