Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерскую карьеру

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, готов начать тренерскую карьеру, утверждает Relevo.

По информации источника, интерес к 33-летнему тренеру проявляют «Эвертон», «Базель» и неназванный клуб английского чемпионшипа. Сообщается, что сам итальянец настроен запустить самостоятельную карьеру.

Анчелотти-младший с лета 2021 года является ассистентом главного тренера в «Реале». Ранее он работал в тренерском штабе отца в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии» и «ПСЖ».