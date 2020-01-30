Форвард «Севильи» Сусо, арендованный у «Милана», поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.

— И «Милан», и «Севилья» прекрасно знали, что я собираюсь приехать сюда, — приводит слова Сусо официальный сайт клуба. — Это были очень трудные недели, нам приходилось бороться, но самое главное, что я сейчас в Севилье. Я хотел приехать сюда в течение некоторого времени, мы пытались сделать это летом, но не получилось.