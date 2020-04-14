Сусо: «Много отдал бы за домашнее животное ради того, чтобы погулять»

Полузащитник «Севильи» Сусо рассказал о том, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

— У меня нет домашних животных, и сейчас, если честно, я бы многое отдал хотя бы за одного, чтобы немного погулять, — приводит Marca слова Сусо. — Не знаю, сколько у меня туалетной бумаги, не считал, но не очень много. Все мои обязанности — мыть посуду и собирать игрушки за детьми. Больше всего во время паузы мне не хватает футбола. Справедливее всего было бы доиграть чемпионат, это было бы самым честным решением. Правда, не знаю, когда лучше доиграть сезон.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.