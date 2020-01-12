«Суровая реальность». Marca опубликовала обложку, посвященную Суперкубок Испании

Marca опубликовала обложку, посвященную финалу Суперкубка Испании. В финальном матче сыграют мадридские клубы «Реал» и «Атлетико».

На фото изображены местные мужчина и женщина. Мужчина одет в футболку «Атлетико». Женщина с почти полностью закрытым лицом держит в руках футболку «Реала».

— Мы не верим, несмотря на критику или причудливые интерпретации, что эта обложка нуждается в объяснении, — говорится в заявлении на сайте издания. — то Саудовская Аравия. Это 2020 год, XXI век, и мы направляемся на футбол с мужчиной и женщиной, позирующими с футболками двух финалистов. Мы показали вам обычную жизнь. Реальность. Суровую реальность.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится сегодня в Джедде. Начало в 21.00 по московскому времени.