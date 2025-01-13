Суперкубок Испании: судья ошибочно не удалил Винисиуса Жуниора

На исходе 67-й минуты финального матча Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (2:5) судья Хесус Хиль Мансано ошибочно не вынес предупреждение Винисиусу Жуниору, который ударил шипами в ахилл Жюля Кунде.

Для нападающего мадридцев желтая карточка стала бы второй (первую он получил на 55-й минуте за неспортивное поведение), за ней последовала бы красная и удаление. Но благодаря неверному решению рефери бразилец продолжил игру.

Видеоассистенты не могли вмешаться в действия арбитра в этом эпизоде, так как речь шла о неприменении Хилем Мансано желтой карточки.

Эпизод матча «Реал» — «Барселона». Фото Скриншот трансляции