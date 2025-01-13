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Суперкубок Испании: судья ошибочно не удалил Винисиуса Жуниора

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот трансляции

На исходе 67-й минуты финального матча Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (2:5) судья Хесус Хиль Мансано ошибочно не вынес предупреждение Винисиусу Жуниору, который ударил шипами в ахилл Жюля Кунде.

Для нападающего мадридцев желтая карточка стала бы второй (первую он получил на 55-й минуте за неспортивное поведение), за ней последовала бы красная и удаление. Но благодаря неверному решению рефери бразилец продолжил игру.

Видеоассистенты не могли вмешаться в действия арбитра в этом эпизоде, так как речь шла о неприменении Хилем Мансано желтой карточки.

Эпизод матча «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Реал» — «Барселона».
Фото Скриншот трансляции
Винисиус Жуниор
ФК Барселона
ФК Реал
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Барселона» разгромила «Реал» и выиграла Суперкубок Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
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4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
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12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
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Р. Сосьедад – Вильярреал
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Рафинья

Барселона

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Килиан Мбаппе

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Ламин Ямаль

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 6
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Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
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Мальорка

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