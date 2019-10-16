Суперфинт Бэйла против Ракитича. Повторит ли он такое в класико «Реала» и «Барсы»?
17:24
Пресс-служба УЕФА вспомнила финт нападающего «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла, который он провел в матче отборочного турнира Евро-2020 против полузащитника «Барселоны» и сборной Хорватии Ивана Ракитича.
Матч «Барселона» — «Реал» должен состояться 26 октября. Начало запланировано на 14.00 по московскому времени. Однако команды могут поменяться кругами из-за ситуации в Каталонии. Тогда встреча второго круга пройдет уже на поле «Барселоны».
Это просто прекрасно ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 16, 2019
Бейл ? Ракитич#ЕВРО2020 pic.twitter.com/H7AZiTDzlB
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