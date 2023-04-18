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Судейство

Сегодня, 14:44

Судьи ла лиги могут объявить бойкот матчей из-за критики в их адрес

Ана Горшкова
Корреспондент
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Судьи ла лиги и сегунды могут объявить бойкот турниров из-за критики в их адрес, сообщает El Partidazo de COPE.

По данным источника, на предстоящей встрече арбитры обсудят возможный бойкот матчей, который приведет к приостановке испанских лиг. Это может стать акцией протеста против критики и враждебности, направленной в адрес судей.

Одной из причин проведения встречи стало недавнее нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Группа игроков молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после игры избили арбитра за пределами стадиона, нанеся ему различные травмы.

Также отмечается, что судьи подвергаются критике со стороны многих команд, которые считают, что судейские ошибки происходят постоянно, несмотря на ВАР. Последний пример — матч между «Валенсией» и «Севильей» (0:2) в это воскресенье, в котором судья Дель Серро Гранде не назначил пенальти. Это решение вызвало резкую критику арбитра со стороны корпоративного директора «Валенсии» Хавьера Солиса.

Решение о том, состоится ли бойкот испанских лиг, будет объявлено сегодня.

Источник: COPE
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
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 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
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 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
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Осасуна – Бетис
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