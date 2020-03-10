Суд оштрафовал Юмтити на 33 тысячи евро

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити предстал перед судом. Против игрока возбуждено уголовное дело о нанесении французом ущерба дому, который он арендовал, сообщает Marca.

Как сообщила владелица дома, футболист сильно повредил бассейн. Эксперты оценили сумму ущерба в 12 тысяч долларов, но женщина требовала 180 тысяч. Сам Юмтити обвинил женщину в вымогательстве.

Суд обязал француза выплатить 33 тысячи евро в качестве компенсации за причиненный ущерб. 14 тысяч из них футболист уже оплатил.

В свою очередь, арендодатель обязан вернуть Юмтити залог за вычетом суммы ущерба, определенной судом. В общей сложности это 61 тысяча евро.