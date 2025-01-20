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Суд над Рубиалесом по делу о поцелуе футболистки назначен на 3 февраля

Камила Абдурахманова
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3 февраля начнется судебный процесс в отношении бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Его обвиняют в том, что он поцеловал Дженнифер Эрмосо.

По данным Национальной судебной коллегии Испании, прокуратура требует для Рубиалеса два с половиной года лишения свободы.

Инцидент произошел 20 августа 2023 года после победы женской сборной Испании над командой Англии в финале чемпионата мира по футболу. Тогда Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал ее в губы. После этого дисциплинарный комитет Международной федерации футбола временно отстранил его от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело.

10 сентября 2023 года Рубиалес сообщил об отставке с поста президента RFEF. Судья также выдал запрет на приближение к Эрмосо ближе чем на 200 метров.

Луис Рубиалес
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Испанские арбитры встретятся с руководителями 42 клубов двух лиг. Федерация пытается улучшить судейство
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 1 : 2
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 1 : 1
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 1 : 2
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
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Осасуна – Р. Вальекано
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19.01 23:00
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20.01 23:00
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