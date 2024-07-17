Суд Испании вынес приговор болельщику, который оскорблял игроков «Реала» на почве расизма
Следственный суд Испании вынес обвинительный приговор болельщику, который на расистской почве оскорблял игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера на одном из форумов и интернете.
Суд обвинил болельщика в двух преступлениях против моральной неприкосновенности. Виновного приговорили к восьми месяцам тюремного заключения условно, а также запретили ему оставлять комментарии в форуме интернет-издания Marca в течение 20 следующих месяцев.
«Реал» продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению любого расистского поведения в мире футбола и спорта», — сказано на официальном сайте «Реала».
В начале июня трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проявление расизма в адрес Винисиуса. В ходе матча чемпионата Испании сезона-2022/23 между «Валенсией» и «Реалом» бразилец неоднократно подвергался оскорблениям со стороны болельщиков "летучих мышей".
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -