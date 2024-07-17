Суд Испании вынес приговор болельщику, который оскорблял игроков «Реала» на почве расизма

Следственный суд Испании вынес обвинительный приговор болельщику, который на расистской почве оскорблял игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера на одном из форумов и интернете.

Суд обвинил болельщика в двух преступлениях против моральной неприкосновенности. Виновного приговорили к восьми месяцам тюремного заключения условно, а также запретили ему оставлять комментарии в форуме интернет-издания Marca в течение 20 следующих месяцев.

«Реал» продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению любого расистского поведения в мире футбола и спорта», — сказано на официальном сайте «Реала».

В начале июня трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проявление расизма в адрес Винисиуса. В ходе матча чемпионата Испании сезона-2022/23 между «Валенсией» и «Реалом» бразилец неоднократно подвергался оскорблениям со стороны болельщиков "летучих мышей".