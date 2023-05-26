Суд Испании начал расследование против трех фанатов «Валенсии» за оскорбления в адрес Винисиуса

Суд Валенсии начал расследование против трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщается в пресс-релизе судебной системы королевства.

У 22-летнего форварда «Реала» примут показания по видеосвязи.

«Реал» в 35-м туре испанской ла лиги в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.