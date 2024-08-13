Субименди отклонил предложение о переходе в «Ливерпуль»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди отклонил предложение «Ливерпуля», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 25-летний испанец отказался переходить в английский клуб. Сам «Сосьедад» не хочет расставаться с игроком.
В минувшем сезоне Субименди провел 45 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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4
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|0
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12
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|0
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|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
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