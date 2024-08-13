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Сегодня, 00:51

Субименди отклонил предложение о переходе в «Ливерпуль»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди отклонил предложение «Ливерпуля», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний испанец отказался переходить в английский клуб. Сам «Сосьедад» не хочет расставаться с игроком.

В минувшем сезоне Субименди провел 45 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
ФК Реал Сосьедад
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