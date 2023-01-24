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Сегодня, 13:01

Субименди откажется от перехода в «Барселону». Игрок хочет продолжить карьеру в другом чемпионате

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди откажется от предложения «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась инфомрация, что каталонский клуб намерен приобрести 23-летнего хавбека в качестве замены Серхио Бускетсу.

По информации источника, футболист хочет продолжить картеру вне чемпионата Испании.

Также сообщалось, что «Арсенал» предложил 60 миллионов евро за испанца, но игрок отказался от перехода. Футболист намерен доиграть сезон в испанском клубе.

Субименди — воспитанник «Реала Сосьедада». В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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