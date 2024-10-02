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Субименди не жалеет об отказе перейти в «Ливерпуль»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди верит, что принял правильное решение, отклонив предложение «Ливерпуля» этим летом.

«Я пережил неприятные моменты. Лучшим решением для меня было остаться здесь. Я счастлив и спокоен. Из-за прессы было много шума, но в конечном итоге все оказалось проще, чем преподносилось. Конечно, я не жалею об этом выборе, я не могу думать так после четырех или пяти игр в начале сезона. Результаты на меня не влияют. Я вижу потенциал в этой команде. Вам просто нужно посмотреть, как мы тренируемся. Думаю, у нас будет хороший сезон», — приводит Goal слова Субименди.

Субименди является воспитанником «Реал Сосьедад». За основную команду клуба 25-летний футболист провел 197 матчей, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 2027 года.

После 8 туров «Реал Сосьедад» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице ла лиги с 8 очками.

Источник: Goal
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал Сосьедад
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1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 8 0 3 5 9-16 3
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Леганес – Валенсия
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