Суарес заразился коронавирусом перед матчами с «Барселоной» и «Локомотивом»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Twitter Федерации футбола Уругвая. Таким образом, он не сыграет за сборную Уругвая против Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2022.

Как утверждают испанские СМИ, футболист пропустит и матч против своей бывшей команды «Барселоны» в чемпионате Испании. Эта игра состоится 21 ноября.

Также, вероятно, он должен пропустить и матч Лиги чемпионов с «Локомотивом» 25 ноября.

33-летний уругваец в текущем сезоне провел девять матчей за «Атлетико» и забил пять мячей при одной голевой передаче.