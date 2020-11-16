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Суарес заразился коронавирусом перед матчами с «Барселоной» и «Локомотивом»

23:23
Луис Суарес (справа). Фото kickoff.com.
Луис Суарес (справа). Фото kickoff.com.
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Twitter Федерации футбола Уругвая. Таким образом, он не сыграет за сборную Уругвая против Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2022.

Как утверждают испанские СМИ, футболист пропустит и матч против своей бывшей команды «Барселоны» в чемпионате Испании. Эта игра состоится 21 ноября.

Также, вероятно, он должен пропустить и матч Лиги чемпионов с «Локомотивом» 25 ноября.

33-летний уругваец в текущем сезоне провел девять матчей за «Атлетико» и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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