Суарес забивал всем командам ла лиги, с которыми играл
Форвард «Атлетико» Луис Суарес забил гол в ворота «Барселоны» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Уругваец отличился на 44-й минуте. По ходу игры «матрасники» ведут 2:0.
Luis Suarez has now scored against every team he has faced in LaLiga.— Squawka Football (@Squawka) October 2, 2021
Ticking Barcelona off his list. ? pic.twitter.com/CvHAtp7b8N
Как сообщает Squawka, футболист забивал всем командам, с которыми играл в ла лиге. «Барселона» была последней командой, которой ему не удавалось забить.
34-летний Луис Суарес выступал за «Барсу» с 2014 по 2020 год. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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